开学第一课 百善孝为先
第4届大连茶博会“孝子奉茶”活动报名火热进行中[详细]
“喜迎十九大歌咏城市情”诗文征集等你来投稿
投稿者可从以下4个主题中任选其一进行创作：城市风景之山海情；城市的记忆·从城市的街衢走过；幸福就是……；我身边的他（她）。[详细]

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大连媒体首个中文全球顶级域名“大连日报.手机”今日正式上线

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关于5天后的长假，这一定是最全的信息大汇总！

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注意！违法未处理和驾驶证未审验换证的，交警喊你来处理！

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9月15日起，地铁1、2号线高峰期四五分钟一趟

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医保支付方式要改革了！大连人今后看病有啥变化，便宜了吗？

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世界最大“地下工厂”马上在大连封顶！

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老九家的园子
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肖东
需警惕以“币”为名的非法金融活动
社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
刘春鹏
“隐孕”固聪明 “靠谱”价更高
入职三天就宣布怀孕，孕期几乎没正常工作，产假结束后就递了辞职信......
乔文欣
给娃起名 要个性别任性
孩子的名字蕴含父母对孩子的美好期待与祝愿。
苏畅
建立平和心态从孩子开始
家庭和学校教育重分数和升学率的同时，更应注重德育教育，从小培养宽厚的胸襟和平和的心态。
杜杨楠
为何要“隐孕”？性别歧视存！
消除性别歧视，需政府部门深度考量并适度分担用人企业的压力，二者形成合力，共同打造和谐的就业环境。

全城发现“大·海·红” 我与城市一起红2017-09-27

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大连市国家安全局查处一起泄露反间谍工作国家秘密案件2017-09-08

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这里的景观风貌渗透“大连元素”

“戈壁明珠”新疆生产建设兵团第八师石河子市

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振兴的引擎：辽宁自贸试验区大连片区

在不久前的“2017东北振兴论坛”上,辽宁自贸试验区大连片区晒出了挂牌后的成绩单。

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大连服装的“6天”

9月23日，2017中国（大连）国际服装纺织品博览会上，UTA国际品牌投资管理有限公司总裁杨大筠在中国纺织服装高峰论坛上的一段发言火了。

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2017丝绸之路“金色年华”风采大赛辽宁赛区总决赛在大连落幕

“魅力达人”、“魅力女神”各类奖项尘埃落地。50名选手拿到了十月份代表辽宁参加全国总决赛的通行证。

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跟服博会上的时尚买手 聊聊这一行的生存态

“买手，分渠道买手和品牌买手。服务于哪个品牌或者公司，就由谁发工资。

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坐在洗手盆后侧吃饭 隔着洗手盆手机竟也能被偷

饭店吃饭，为防止手机被偷，特意放在内侧的座位上，依然被偷。饭店的监控视频录下了整个过程。

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十一期间市内这6处景点周边人流车流将增多

昨日，记者从市交警部门了解到，今年国庆与中秋节重叠，大连将会迎来最大、最长的旅游高峰期。十一期间，来连游客主要以吉林省、黑龙江省、山东省等地为主。

民生

高中生博士生同台竞技 咱大连姑娘也是学霸级

近日，滨城大连刮起了一场时尚及美丽的风暴——由新丝路时尚集团主办，以“因美而生，为美而来”为主题的都市丽人·第六十七届世界小姐中国区总决赛首次进驻大连。

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戈壁滩上的军垦奇迹

近日，大连媒体采访团赴石河子市采访，真切感到大连援疆工作成效显著，“援疆精神”在大漠边塞绽放异彩。

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潜逃十八年命案逃犯被甘井子警方抓获

1999年2月10日凌晨，在甘井子区一建筑工地值班室内，犯罪嫌疑人张某将工友杀死并抢劫其财物后潜逃。

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　9月16日，东风风行双T车型即全新景逸X5和景逸X6于大连金州红星美凯龙倾情上市，当场交付5台已售车辆。

解读全域旅游时代100词

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视旅游业发展。

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