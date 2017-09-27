坐在洗手盆后侧吃饭 隔着洗手盆手机竟也能被偷 饭店吃饭，为防止手机被偷，特意放在内侧的座位上，依然被偷。饭店的监控视频录下了整个过程。 社会

十一期间市内这6处景点周边人流车流将增多 昨日，记者从市交警部门了解到，今年国庆与中秋节重叠，大连将会迎来最大、最长的旅游高峰期。十一期间，来连游客主要以吉林省、黑龙江省、山东省等地为主。 民生

高中生博士生同台竞技 咱大连姑娘也是学霸级 近日，滨城大连刮起了一场时尚及美丽的风暴——由新丝路时尚集团主办，以“因美而生，为美而来”为主题的都市丽人·第六十七届世界小姐中国区总决赛首次进驻大连。 社会

戈壁滩上的军垦奇迹 近日，大连媒体采访团赴石河子市采访，真切感到大连援疆工作成效显著，“援疆精神”在大漠边塞绽放异彩。 时政